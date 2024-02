Der BFC Dynamo hat sein Auswärtsspiel in Jena mit 3:2 (2:2) gewonnen. Die Weinrot-Weißen sind damit auf zwei Punkte an Tabellenführer Greifswald herangerückt, der ein Spiel mehr absolviert hat. Am Ende der Saison steigt der Meister der Regionalliga Nordost in die dritte Liga auf.

Vor 4.513 Zuschauern erwischte der BFC einen guten Start und ging bereits nach vier Minuten in Führung. Die Freude nach Rufat Dadashovs Tor währte aber nicht allzu lang. Nur zwei Minuten später glichen die Jenaer aus.

Die erneute BFC-Führung durch Tobias Stockinger aus der 28. Minute hatte zwar etwas länger Bestand, aber noch vor der Pause meldete sich Jena erneut zurück. Lukas Lämmel traf in der 39. Minute, sodass die Spieler mit einem Unentschieden in die Pause gingen.

Nach dem Seitenwechsel arbeiten die Hohenschönhauser für den Sieg. Der entscheidende Treffer fiel in der 59. Minute als Joey Breitfeld den Ball stark auf Alexander Siebeck durchsteckte. Der zog aus spitzem Winkel ab und traf durch die Beine des Jena-Keepers zum Siegtor.