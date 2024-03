Turbine Potsdam schlägt Gütersloh und bleibt an Tabellenspitze dran

So 24.03.24 | 17:25 Uhr

Der 1. FFC Turbine Potsdam hat am Sonntagnachmittag einen 2:0-Heimsieg gegen den FSV Gütersloh verbuchen können. Durch den Sieg arbeiten sich die Brandenburgerinnen auf Tabellenplatz drei der 2. Frauen-Bundesliga vor - nur einen Punkt hinter Spitzenreiter Meppen. Potsdam hat damit seine letzten drei Ligaspiele gewonnen.

Abwehrspielerin Bianca Schmidt hatte Turbine in der 18. Minute im heimischen Karl-Liebknecht-Stadion vor 721 Zuschauern in Führung gebracht. In der 72. Minute erhöhte Mittelfeldspielerin Kim Schneider auf 2:0 - gleichbedeutend mit dem Endstand.

Der 2:0-Heimerfolg war nicht nur der dritte Sieg in Serie, Turbine hat nun zum dritten Mal in Folge hinten die Null gehalten - ein erneuter Leistungsnachweis der ligaweit besten Defensive. Die nächste Partie findet am 31. März bei Eintracht Frankfurt II statt.