Eisbären gleichen in der Viertelfinal-Serie aus

4:2-Erfolg in Mannheim

Im Viertelfinale der Playoffs in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) haben die Eisbären Berlin in der Best-of-seven-Serie gegen die Adler Mannheim den Ausgleich geschafft. Nach der desolaten Heimniederlage im ersten Spiel gewann der Rekordmeister nun das zweite Duell am Mittwochabend auswärts mit 4:2 (0:2, 3:0, 1:0).

Die Berliner Tore erzielten Ty Ronning, Marcel Noebels, Lean Bergmann und Tobias Eder.