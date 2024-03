Trotzdem denkt man sich, man würde lieber nichts Falsches sagen wollen. Was immer das sein könnte. Denn Marie-Louise Eta gibt ja offen Auskunft. Über ihre Werdegang als Trainerin. Ihre spezielle Verbindung zu Unions nächstem Gegner, Werder Bremen (Samstag, 15:30 Uhr). Und über ihre Pionier-Rolle als erste Co-Trainerin in der Männer-Domäne Fußball-Bundesliga.

Wie besonders das ist, zeigt sich auch daran, dass die Neugier rund um den Job von Marie-Louise Eta auch zu Fragen führt, die man ihren männlichen Kollegen eher nicht stellt. Fragen auch, die man etwa männlichen Trainern im Frauen-Fußball selten bis nie stellt. Zum Beispiel wie das so ist, mit dem Duschen in der geteilten Trainer-Kabine.

Energie kommt von Energie könnte man meinen, wenn man sie so reden hört und sieht. Denn selbst als es um eine Vielzahl an sexistischen Äußerungen in sozialen Netzwerken geht, die sie sehr wohl gelesen hat rund um ihre Berufung, bleibt sie sich treu, bleiben ihr Lächeln und Tempo erhalten. Es habe mit Sicherheit etwas mit ihr gemacht, sagt sie, und dass sie sich versuche davon frei zu machen. Gleich darauf geht der Blick aber auch schon wieder aufs große Ganze: "Wir sollten allgemein mal drüber nachdenken, was und wo und wie wir etwas äußern."