Der Klub von der Weser hat sich im tabellarischen Niemandsland festgesetzt. Mit der Abstiegszone hat der Zehnplatzierte nichts zu tun, die Europapokalplätze sind weit entfernt, so scheint es zunächst. Durch glückliche Konstellationen könnten die Bremer allerdings doch noch ins internationale Geschäft einsteigen: Falls Meisterschaftsaspirant Bayer Leverkusen den DFB-Pokal gewinnt, würde sich in der Bundesliga nicht nur der Fünft-, sondern auch der Sechstplatzierte für die Euroleague qualifizieren. Damit würde für die Teilnahme an der Conference League schon der siebte Platz berechtigen. Davon trennen die Bremer aktuell nur drei Punkte.

Eine spielerische Entwicklung der Mannschaft war unter Ole Werner bei wechselhaften Leistungen zuletzt aber nicht wirklich erkennbar. In der Defensive musste der Trainer in den vergangenen Wochen allerdings auch immer wieder improvisieren. Milos Veljkovic und Niklas Stark waren in der Vorwoche bei der 1:2-Niederlage gegen Borussia Dortmund aus ihrer Verletzungspause zurückgekehrt, doch der Ex-Herthaner Stark hatte sich gleich wieder eine schmerzhafte Verletzung am Sprunggelenk zugezogen - und wird gegen Union passen müssen. Mit Marco Friedl und dem Langzeitverletzten Amos Pieper fehlen den Bremern noch zwei weitere Defensivleute.

In der Bremer Offensive konnten die Treffer von Marvin Ducksch den sommerlichen Abschied von Niclas Füllkrug zum BVB zwischenzeitlich aufwiegen, als Belohnung berief Bundestrainer Julian Nagelsmann ihn im November 2023 sogar in die Nationalmannschaft. Doch mittlerweile wartet der Angreifer seit fünf Spielen auf einen Torerfolg. In dieser Phase gelang seinen Mitspielern pro Partie exakt ein Treffer. Die Offensive schwächelt. Und Duckschs Auftritt im Nationalteam bleibt vorerst ein Gastspiel: Für die anstehenden Länderspiele gegen Frankreich (23.03.) und die Niederlande (26.03.) verzichtet Nagelsmann auf den 30-Jährigen.

In den vergangenen drei Bundesligaspielen holte Werder – genau wie der anstehende Gegner Union Berlin – nur einen Punkt (1:1 gegen Darmstadt 98). Die zurückliegenden zwei Spiele verloren die Bremer beide, obwohl sie die Partien jeweils in Überzahl beendeten.