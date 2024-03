Das Jahr des Minigolfs? - Minigolf-Plätze in Berlin im Check

Fr 22.03.24 | 10:06 Uhr | Von Toni Lukic

Dieses Jahr könnte das Jahr des Minigolfs werden. Es wird Zeit, die innere Piefigkeit herauszuholen und eine der zahlreichen Minigolf-Bahnen Berlins aufzusuchen. Wir haben die Wichtigsten getestet. Von Toni Lukic

2024 - das Jahr des Minigolfs? Die Chancen stehen gut. In einer immer komplizierteren und teureren Welt bleibt Minigolf eine extrem preiswerte Konstante. Die Bahnen und Hindernisse sind die gleichen, genauso wie die Preise und das Minigolf-Sättigungsgefühl nach Bahn 13, wenn die Langeweile einsetzt. Überall stehen Verbotsschilder und Verhaltenshinweise, die uns Führung und Halt bieten. Genau das, was wir dieser Tage brauchen? Eigentlich müsste es doch seit einigen Jahren einen Run auf Minigolf gegeben haben? "Joa, weiß ich nicht", sagt Gerd Plura, Besitzer des Plura-Minigolf-Platzes in Reinickendorf. "Es war mal weniger, seit paar Jahren ist es ein bisschen mehr." Aufgeregtheit war noch nie des Minigolfers Begleiter. Seit 70 Jahren spielt Deutschland Minigolf. Fast augenblicklich erlebte der Breitensport einen Boom.

Niedergang in den 70ern

Als die 68er und Studenten immer mehr die Leitkultur prägten, war auch Minigolf auf einmal nicht mehr cool und sexy. Immer mehr Anlagen wurden dicht gemacht. Berlins Bahnen erlebten ein ähnliches Schicksal. Anfang der 90er Jahre gab es nochmal einen Aufschwung, als die neuen Mitbürger aus Ost-Berlin und dem Umland West-Berlins Minigolf-Anlagen aufsuchten. In der DDR wurde Minigolf erst Ende der 70er übernommen, Anlagen gab es fast nur an Ferienorten. Noch heute steht nur eine einzige Minigolf-Anlage in Ost-Berlin. In West-Berlin dagegen sind es fast 20. Wir haben einige von ihnen aufgesucht.

Plura Minigolf | Reinickendorf

Der Minigolf-Kingpin im Norden. Wer im Wedding, in Reinickendorf, Pankow, Weißensee oder Prenzlauer Berg lebt und gerne Minigolf spielt, der kommt zu Plura Minigolf am Schäfersee. Plura ist die perfekte Nachbarschaftsanlage: Der Blick auf den See ist pittoresk, die Blumenbeete sind liebevoll gepflegt und das Stammpublikum ist offenherzig. Spielerinnen und Spieler bekommen vier Kugeln mit Hinweisen, welche Kugel auf welcher Bahn benutzt werden sollte. Seit 62 Jahren ist die Anlage im Besitz der Familie Plura, seit 32 Jahren in Leitung von Gerd Plura, Sohn Timo soll bald übernehmen. Die Anlage hat auch schon das Privatfernsehen angelockt: Hier wurde eine Folge der RTL-Krimiserie "Im Namen des Gesetzes" gedreht. Spoiler: Der Mörder war der Verkäufer im Kiosk.

Romantischer geht's kaum: Plura Minigolf (Bild: Toni Lukic)

Minigolf am Gemeindepark Lankwitz | Lankwitz

Südberlins Minigolf-Klassiker. 1962 gegründet, ist Minigolf am Gemeindepark Lankwitz zu so etwas wie einer Institution im Süden Berlins geworden. Gegenüber vom Wildgehege befindet sich eine der wenigen vom Deutschen Minigolfsport-Verband lizensierten Turnieranlagen. Heißt im Wesentlichen: Hier stehen noch einmal mehr Schilder und Hinweise als auf einer üblichen Anlage, die das Betreten der Bahnen und Mitbringen von Speisen und Getränken strengstens untersagen (“!!!”). Im Dezember 2022 ging der Platz in Flammen auf, das LKA ging von Brandstiftung aus. Verbrannt sind die Verkaufshütte und einige Spielsachen. Die Golf-Bahnen blieben glücklicherweise heile, sodass Besitzer Marco Arnsberg die Anlage wieder in altem Glanz erstrahlen lassen konnte.

Minigolf am Gemeindepark Lankwitz ist eine Minigolf-Institution in Südberlin. (Bild: Imago/Lambert)

Hertzberg-Golf | Neukölln

Hertzberg-Golf ist nichts für Leute, die der Großstadt entfliehen und eine ruhige Kugel schieben wollen. Dafür ist um den Platz herum direkt an der Sonnenallee zu viel los. Ab März jeden Tag geöffnet, kommen hier Minigolf-Fans aus ganz Berlin hin. Hier bringen Neuköllner Zugezogene ihre Schwiegereltern beim Berlin-Besuch hin, während Teenager aus den umliegenden Großfamilien ein paar Bälle schlagen und von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Fahrräder repariert bekommen. Der Ort ist eine Oase mit schönen Sitzgelegenheiten und stilvoll drapierten Blumenkübeln. Die Besucher bekommen hier ebenfalls vier Bälle und können ihr Essen aus den umliegenden Imbissen mitbringen. Regelmäßig werden hier auch Flohmärkte veranstaltet, während gleichzeitig Minigolf gespielt wird.

Eine Oase direkt an der Sonnenallee: Hertzberg-Golf (Bild: Toni Lukic)

Minigolf am Insulaner | Schöneberg

Die wohl grünste Anlage Berlins. Fast mitten im Gestrüpp befindet sich die Anlage Minigolf am Insulaner. Nebenan ist eine Liegewiese, ein Beachvolleyballfeld und das Planetarium sowie das Schwimmbad sind auch nicht weit. Die Anlage feiert nächstes Jahr 60-jähriges Bestehen. Die Bahnen sind recht lang und aus Beton, was sie etwas uneben macht. Beschreibungen helfen, um die Neigungen ausgleichen zu können. Minigolf am Insulaner ist eine der wenigen Anlagen, die auch Pit-Pat anbieten. Pit-Pat ist im Prinzip Mini-Minigolf auf Tischen. Wer Minigolf in jeder seiner Formen bedingungslos liebt, der muss mal am Insulaner gespielt haben.

Der richtige Ort um dem Stadttrubel zu entfliehen: Minigolf am Insulaner (Bild: Toni Lukic)

Citygolf Berlin | Ahrensfelde

Die einzige Bahn im Berliner Osten liegt in Ahrensfelde. Wer bereit ist, die kleine Weltreise auf sich zu nehmen, den erwartet was Besonderes: Eine Minigolfanlage nach schwedischen Stil mit grünem Filz. Überhaupt ist alles hier skandinavisch angehaucht. Zwischen den sehr schönen und individuellen Bahnen stehen kleine Tannen, Pavillons und Jägerzäune aus Holz. Neben Wienern und Bockwürsten kann man hier extrem leckere Kartoffel-Puffer und Milchreis essen. Man könnte fast denken, man wäre in einer Anlage in einem lappländischen Nadelwald, wären da nicht die angrenzenden Tram-Schienen und Plattenbauten im Hintergrund.

Ein Stück Skandinavien in Ahrensfeld: Citygolf Berlin (Bild: Toni Lukic)

Kiezküchen Minigolf Moabit | Moabit

Eine der schönsten Anlagen Berlins befindet sich im Fritz-Schloß-Park, Eingang Rathenower Straße. Hier gibt es 18 turnierfähige Löcher in einer sehr gepflegten und großen Anlage, eine Tischtennis-Platte und viel Sitzmöglichkeiten - das alles für nur drei Euro für Erwachsene. Die Minigolfanlage Moabit ist Teil der Obdachlosenversorgung rathenower Küche der Kiezküchen GmbH. Ihre Teilnehmer arbeiten in der Anlage und die Einnahmen gehen an die rathenower Küche, die täglich Essen für 150 bedürftige Menschen sowie 200 Pausenbrote an Schulen und 500 Suppen an Wärmestuben ausliefert.

Sauber, großzügig, einheitlich - Moabits Minigolfplatz. (Bild: Toni Lukic)

Minigolfplatz Hasenheide | Neukölln

Minigolf an der Hasenheide ist für Menschen, die gerne Bier am Späti trinken: Es ist etwas rustikal, Überraschungen in der Produktpalette gibt es wenige, die Preise sind einen Tick teurer und andauernd wollen Menschen dir etwas verkaufen. Die Anlage am Neuköllner Park an der Hasenheide wurde 1980 vom Tischlermeister Nikos gepachtet. Er hatte sie vom Minigolf-Paten Takis, der damals sieben Anlagen in West-Berlin besaß, übernommen. Nikos stellte eine Holzhütte auf, pflanzte Rosenstöcke und Tomaten an. Heute pflegen seine Tochter Alexa und Schwiegersohn Maarten die Anlage. Der Legende nach soll ein Spieler 2008 die 18 Löcher in 23 Schlägen geschafft haben. Danach ward er nie wieder gesehen. Vielleicht hat er auch einfach nur den Eintritt verpasst: Die Anlage hat immer nur an zwei Tagen in der Woche auf.

Der Mingolfplatz an der Hasenheide - wenig Schnickschnack, ein einmaliger Rekord. (Bild: Toni Lukic)

Nuture Mini Art Golf | Tempelhof

Auf der Spielwiese Tempelhofer Feld darf natürlich auch eine Minigolf-Anlage nicht fehlen - die Nature Mini Art Golfbahn. Künstlerinnen und Künstler mit klangvollen Namen wie Eddie Egal oder Walter Wetter, aber auch internationale Berühmtheiten wie Thierry Noir erschufen hier Minigolf-Bahnen als Kunstinstallationen. Die Idee ist, den Fokus auf Themen wie Energie, Nachhaltigkeit, Ressourcen und Klima zu legen. Auch Minigolf-Puristen sollten sich hierhin trauen, die Bahnen sind nicht nur verspielt und abwechslungsreich, sie sind tatsächlich sehr anspruchsvoll. Nur im Hochsommer ist die Anlage sehr schwer bespielbar, auf dem Beton des Tempelhofer Felds fehlt es einfach an Schatten.

Nature Art Minigolf - viel Kunst, viel Beton, viel Spaß. (Bild: Imago/Stefan Zeitz)

Dockx 3D Schwarzlicht-Minigolf | Tempelhof

Schwarzlicht-Minigolf gibt es nun schon seit einigen Jahren. Was sich zunächst als eine witzige und vor allem im Winter nützliche Alternative entwickelte, war irgendwann als unkreative Erste-Date-Lösung verschrien. Im Dockx in Berlin am Tempelhofer Hafen werden neben 3D Schwarzlicht Minigolf auch Lasertag und ein Indoorspielplatz angeboten. Heißt also: Keifendes Kindergeschrei ist vorprogrammiert. Für einen Euro Aufschlag zu den 11,90 Euro Eintritt bekommt man eine 3D-Brille. Und die lohnt sich tatsächlich. Die aufgemalten Lava und Dinosaurier sehen in 3D schon witzig aus. Wer im Imax-Kino gerne Marvel- oder Michael-Bay-Filme guckt und danach noch eine Runde Airhockey spielt, der wird es hier lieben: Überall gibt es neue Eindrücke und auch die Hindernisse in den Bahnen sind kreativ. Minigolf-Puristen werden eher abgeschreckt sein. Die Bahnen sind etwas lieblos nebeneinander angerichtet, es gibt keine Markierungen und so richtig gut verarbeitet sind sie auch nicht.

3D-Schwarzlicht-Minigolf: Was für IMAX-Besucher, (Bild: Imago: Funke Foto Services)

