Der frühere Intendant der Neuen Bühne Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz), Manuel Soubeyrand ist tot. Er starb im Alter von 65 Jahren. Das bestätigte der Schauspieler und Pressesprecher der Neuen Bühne Senftenberg, Friedrich Rössiger, am Mittwoch dem rbb. Nach rbb-Informationen ist Soubeyrand bereits am Zweiten Weihnachtsfeiertag verstorben.

Manuel Soubeyrand war seit 2014 Intendant an der Neuen Bühne Senftenberg. Er war in diesem Jahr am Theater verabschiedet worden und mit seiner Familie nach Essen gezogen. "Ehrlich gesagt stehen wir auch noch unter Schock", so Rössiger am Mittwoch. Bis zuletzt habe Soubeyrand für das Theater Senftenberg gearbeitet, sein Weggang sei noch nicht lange her. Die Theatermitarbeiter seien sehr bestürzt, so Rössiger weiter.