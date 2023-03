Der Grundstein für den Komplettumbau des Brandenburgischen Textilmuseums ist am Donnerstag in Forst (Speree-Neiße) ist am Donnerstag gelegt worden. In einer Kapsel wurden eine Tageszeitung, der Fördermittelbescheid, die Konzeption und Geld in den Boden gelassen.

Das Gebäude einer ehemaligen Tuchfabrik wird für 13,5 Millionen Euro saniert, erweitert und neugestaltet. 7,42 Millionen Euro stellt der Bund dafür zur Verfügung.