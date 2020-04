Schüler zündet sich während Polizeikontrolle Joint an

Ein Schüler aus der Nähe von Senftenberg (Landkreis Oberspreewald-Lausitz) hat sich bei einer Polizeikontrolle in Görlitz selbst in die Bredouille gebracht. Wie die Polizei mitteilte, habe sich der 16-Jährige bei einer Befragung durch die Bundespolizei in der Nacht zum Montag im Beisein der Beamten einen Joint angezündet und dadurch für eine Ausweitung der Kontrolle gesorgt.

Bei der anschließenden Durchsuchung sei ein Behältnis mit Resten von Drogen gefunden worden. Zudem hätten die Beamten ein verbotenes Fallmesser sichergestellt. Bei der Überprüfung der Personalien habe sich herausgestellt, dass der Jugendliche bereits mehrfach gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen habe. Er sei dem Jugendamt übergeben worden und muss sich nun wegen illegalen Drogen- und Waffenbesitzes verantworten.