Unbekannte haben in Lübben (Dahme-Spreewald) zahlreiche Hakenkreuze gesprüht. Ein Anwohner habe die Schmierereien entdeckt und der Polizei gemeldet, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeidirektion Süd in Cottbus am Donnerstag rbb|24. Demnach seien in der Nacht zu Mittwoch insgesamt 22 Hakenkreuze in der Lindenstraße und am Kahnfährhafen angebracht worden.