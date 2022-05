So will Cottbus attraktiver für Fußgänger und Radfahrer werden

Die Stadt Cottbus will attraktiver für Fußgänger und Radfahrer werden. Was verändert werden soll, hat die Stadt am Dienstag bekanntgegeben. Einerseits soll die Verkehrssicherheit in der Innenstadt erhöht werden und andererseits ein angenehmeres Umfeld für die Radfahrer und Fußgänger entstehen.