Die Stadt Cottbus erweitert ihre Alkoholverbotszonen in der Innenstadt. Wie Ordnungsdezernent Thomas Bergner am Mittwoch sagte, ist der Bereich der Stadtpromenade zwischen Platz am Stadtbrunnen und Berliner Platz sowie der Haltestellenbereich vor dem Blechen-Carré betroffen.

Eine entsprechende Allgemeinverfügung werde in Kürze auf der Homepage der Stadt veröffentlicht, kündigte Bergner an. Er rechne damit, dass die Regelung in der ersten Augustwoche in Kraft treten werde. In der Vergangenheit habe es Hinweise von Händlern und Beschwerden von Passanten über Belästigungen und Beleidigungen aus einer Gruppe des Trinkermilieus heraus gegeben. Zudem habe es eine Vielzahl von Ordnungswidrigkeiten gegeben, begründete Bergner die Erweiterung der Alkoholverbotszonen.