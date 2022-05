Ein in Cottbus verhängtes Alkoholverbot am Schillerplatz hat nach Angaben der Stadt den gewünschten Effekt. Nachdem es in dem Park immer wieder zu Straftaten gekommen war, hat sich die Lage offenbar verbessert, wie ein Sprecher der Stadt am Mittwoch auf rbb-Anfrage sagte.

Viele Jugendliche, die den Park in ihrer Freizeit besuchen, halten die Maßnahme nach eigenen Angaben allerdings für überzogen.

Immer wieder war es in der Vergangenheit am Schillerplatz zu Ruhestörungen und Verschmutzungen gekommen. Seit dem Alkoholverbot, das vor zwei Wochen in Kraft getreten war, sei damit Schluss, berichten Anwohner rbb|24. "Wenn man jetzt nachmittags mit den Kindern in den Park geht, muss man nicht mehr so aufpassen, wegen der ganzen Scherben", erzählte beispielsweise eine Mutter.