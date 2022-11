Cottbus gilt als Brandenburger Karnevalshochburg. Mit dem traditionellen "Sturm auf das Rathaus" hat am Freitag die fünfte Jahreszeit begonnen. Es ist der erste Karnevalsauftakt seit 2019, der ohne Corona-Einschränkungen stattfinden durfte.



In zahlreichen Städten haben Karnevalisten am Freitag pünktlich um 11:11 Uhr symbolisch die Schlüssel der Rathäuser übernommen - so auch in Cottbus, das als Brandenburger Hochburg des Karnevals gilt. Etwa 300 Narren waren dabei.

Mit der symbolischen Übernahme des Rathausschlüssels übergaben die Karnevalisten außerdem einen Staffelstab, der mit Aufgaben für den neuen Oberbürgermeister Tobias Schick gefüllt war. Der amtierende Oberbürgermeister Holger Kelch war am Freitag nicht anwesend und wurde durch Dezernenten der Stadtverwaltung vertreten.

Zu den Höhepunkten in der diesjährigen Karnevalssaison gehören laut Hirche der Neujahrsempfang des Lausitzer Prinzenpaares am 14. Januar und der "Zug der fröhlichen Leute" am 19. Februar in Cottbus. Dabei handelt es sich um den größten Karnevalsumzug in Ostdeutschland. In der Cottbuser Stadthalle wird zudem in der letzten Januarwoche die große rbb-Karnevalsgala "Heute steppt der Adler" aufgezeichnet.

Weitere Rathausstürme gab es am Freitag unter anderem in Kolkwitz (Spree-Neiße), Plessa (Elbe-Elster) und Ruhland (Oberspreewald-Lausitz).