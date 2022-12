Trotz der Zuzügler sinkt die Bevölkerungszahl in der Region. Geburten und Zuzüge konnten laut IHK und HWK die Zahl der Verstorbenen nicht ausgleichen. Die Wirtschaftskammern hatten die Zahlen in ihrer Broschüre "Wirtschaftsentwicklung im Zahlenspiegel" kürzlich vorgestellt.

Insgesamt seien 32.616 Menschen in die vier südbrandenburger Landkreise und in die kreisfreie Stadt Cottbus gezogen, 27.244 Menschen hätten im gleichen Zeitraum die Region verlassen. 4.312 Geburten habe es gegeben, während 10.072 Menschen verstorben seien. Damit steht ein Sterbeüberschuss von 5.760 einem Zuzugsüberschuss von 5.372 gegenüber.

Nur der Landkreis Dahme-Spreewald, als Teil des sogenannten Berliner Speckgürtels, hat eine positive Bevölkerungsentwicklung. Es gab zwar rund 1.000 mehr Todesfälle als Geburten, allerdings auch rund 3.600 mehr Zuzüge als Fortzüge.

Bis zum Jahr 2030 gehen die Wirtschaftskammern von einem Bevölkerungsrückgang in der Region von 3,2 Prozent aus, während für ganz Brandenburg ein leichter Zuwachs von 0,1 Prozent angenommen wird. Inwiefern in diese Erwartungen die Effekte des Strukturwandels in der Lausitz eingeflossen sind, geht nicht aus den Ausführungen von HWK und IHK hervor. Im Zuge des Strukturwandels werden Milliarden in die Lausitz investiert, unter anderem in den Aufbau von Industrie- und Wissenschaftsstandorten. Tausende Fachkräfte werden dafür benötigt.