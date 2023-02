Wossi Dienstag, 21.02.2023 | 15:38 Uhr

Eine Lohnerhöhung muss kompensiert werden. Ob in den Ministerien bald Task-Force geben wird? Die sich ausdenken, wie man die Arbeitsbedingungen weiter verschlechtern kann, wie man Mehrarbeit "unterbringt" durch so allerlei "Beauftragte" und das Rentenalter praktisch an die theoretische Höhe angleicht (durch Druck)? Also alles, was gegen den logischen Menschenverstand spricht? Man könnte das auch genau umgedreht machen, durch Anreize...