Wassermanagement in Kohleregion

Die Bundesländer Brandenburg und Sachsen arbeiten gemeinsam mit dem Bund an einem Grundwassermodell für die Lausitz. Das teilte das Sächsische Staatsministerium für Energie, Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft am Mittwoch mit. Wie ein Sprecher dem rbb sagte, soll dabei ein Modell entstehen, das zeigt, wie viel Grundwasser in der Lausitz verfügbar ist, wie es verteilt und wie es genutzt werden kann.

Das Modell soll die wesentliche Grundlage zur Lausitzer Wasserbewirtschaftung im Strukturwandel darstellen, hieß es in der Mitteilung. Der Aufbau des Modells soll noch in diesem Jahr beginnen und bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Am Ende soll es eine Fläche von mehr als 5.000 Quadratkilometern umfassen. Die Kosten für die Erstellung des Modells liegen bei 8,96 Millionen Euro, hieß es vom Ministerium.