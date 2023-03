Wasserkonferenz in der Lausitz

Mit dem Kohleausstieg muss kein Wasser mehr aus Tagebauen abgepumpt werden - doch das fehlt dann, um die Spree in Trockenzeiten zu stützen. Lösungsideen gibt es, nun hat das Umweltbundesamt ein Gutachten vorgestellt. Von Florian Ludwig

Damit die Spree auch nach dem Kohleausstieg ausreichend Wasser führt, braucht es eine Kombination aus mehreren Maßnahmen. Das zeigt eine Studie, die das Umweltbundesamt am Montag bei der zweiten Wasserkonferenz der Sächsischen Agentur für Strukturentwicklung (SAS) und des Vereins Wasser Cluster Lausitz in Hoyerswerda vorgestellt hat.

Denn etwa die Hälfte des Wassers in der Lausitzer Spree kommt aus Braunkohle-Tagebauen, an trockenen Sommertagen laut Leag bis zu 90 Prozent. Das Grundwasser muss in den Gruben abgepumpt werden, damit sie nicht volllaufen. Dadurch wird die Spree seit rund 150 Jahren kontinuierlich mit zusätzlichem Wasser versorgt.