Ein 64 Jahre alter Mann ist in Spremberg (Spree-Neiße) offenbar bei dem Versuch gestorben, Strom aus einer fremden Wohnung für sich abzuzweigen. Der polizeibekannte Mann sei von seiner Wohnung aus auf den Balkon einer leerstehenden Wohnung in der fünften Etage seines Hauses geklettert, teilte die Polizei in Cottbus am Mittwoch mit. Dort habe er gewaltsam die Balkontür geöffnet, um ein Kabel anzuschließen.

Dessen Ende habe in seine Wohnung geführt. Beim Abstieg sei der Mann abgestürzt, habe sich schwer verletzt und starb anschließend im Krankenhaus.

Die Polizei schloss nach ihren Ermittlungen sowohl Fremdverschulden als auch einen Suizid aus.