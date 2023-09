Cottbus baut Bronzestatue nach Beschädigung an Sockel wieder ab

Do 21.09.23 | 17:10 Uhr

Vermutlich Metalldiebe haben in Cottbus die neue Skulptur des Künstlers Steffen Mertens für den in der Stadt geborenen Maler Carl Blechen (1798-1840) beschädigt. Deshalb hat die Stadt die Bronze-Skulptur mit Hilfe einer Fachfirma vorsorglich vom Sockel geholt und eingelagert, wie die Verwaltung am Donnerstag mitteilte. Wann sie wieder aufgestellt werden kann, sei unklar. Zunächst sollen Möglichkeiten einer zusätzlichen Sicherung geprüft werden.