Nach Warnungen vor betrügerischen Handwerkern durch die Stadt Cottbus, das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) und die Polizei hat der Zoll erste Ermittlungserfolge im Spree-Neiße-Kreis verzeichnet. Das teilte die Behörde am Dienstag mit.

So habe eine Rentnerin in der Großgemeinde Kolkwitz auf ein Flugblatt hin vermeintliche Handwerker engagiert und eine Vorauszahlung "in erheblicher Höhe" geleistet, was der Familie offenbar verdächtig vorkam. Sie habe sich deshalb an die Polizei gewandt, hieß es in der Mitteilung des zuständigen Hauptzollamtes Fraknkfurt (Oder). Polizisten und Zollmitarbeiter hätten den Handwerker zum vereinbarten Termin empfangen, dessen Werkzeug sichergestellt und Ermittlungen aufgenommen.