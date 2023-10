Sie sollen an das Schicksal derjenigen erinnern, die von den Nationalsozialisten deportiert und ermordet worden sind - in Cottbus und Spremberg (Spree-Neiße) sind am Mittwoch weitere Stolpersteine verlegt worden. Auf den Steinen stehen die Namen und Lebensdaten der Opfer.

In Spremberg sind bereits am Vormittag an drei Stellen neue Steine verlegt worden. Sie erinnern an Natahn und Ellen Bernfeld, Klara und Salo Jacob und an Walter Lehmann, wie die AG "Spurensuche Spremberg" mitteilte. Die AG arbeitet seit dem letzten Jahr, damals war der erste Spremberger Stolperstein überhaupt verlegt worden.