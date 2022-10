In Spremberg (Spree-Neiße) ist am Mittwoch der erste Stolperstein verlegt worden. Er erinnert an die Jüdin Elfriede Rulla, 1894 als Elfriede Goldmann geboren. Gelebt hat sie in der heutigen Geschwister-Scholl-Straße. In der Nähe des damaligen Wohnhauses, das nicht mehr existiert, ist der Stolperstein eingelassen worden. Elfriede Rulla wurde 1940 verhaftet und nahm sich kurz darauf in einer Zelle im Rathaus das Leben.

Ihr Leben hat Gunter Müller zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Spurensuche über drei Jahre rekonstruiert. Sie habe mit ihrer Familie und zwei Kindern in Spremberg gelebt, sie sei arm gewesen und habe es nicht leicht gehabt, beschreibt Müller die Biografie.