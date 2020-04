Spende an Rettungsdienst

An der Brandenburgischen Technischen Universität Cottbus-Senftenberg (BTU) sind am Mittwoch die ersten Gesichtsvisiere aus eigener Produktion an die Rettungsstelle der Stadt Cottbus übergeben worden. Insgesamt 50 Stück wurden im 3D-Druckverfahren produziert.

Die Stadt und die BTU stünden im Krisenmanagement permanent in engem Austausch, sagte die amtierende Präsidentin der Uni, Christiane Hipp. "Wir haben verschiedene Projekte diskutiert. Das ging von Sterilisatoren über das Beatmungsgerät bis hin zu den Visieren und wir haben zum Glück hier an der BTU Kollegen, die fit sind im 3D-Druck - und dann haben wir die Möglichkeiten, die wir haben, einfach aufgegriffen." Parallel zur Visierherstellung arbeitet die BTU an einem Prototypen eines Beatmungsgerätes.



Entsprechende Anleitungen zur Herstellung der Visiere gibt es im Internet. Der akademische Mitarbeiter Mario Pietzig und ein Kollege haben diese nach eigenen Angaben optimiert, um so schnell wie möglich starten zu können. "Die reine Druckzeit beträgt vier Stunden", so Pietzig. Mit allen übrigen Arbeitsschritten könne ein Visier in viereinhalb Stunden produziert werden.