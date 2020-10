T Berlin Montag, 19.10.2020 | 12:29 Uhr

Sorry,aber ich muss das mal loswerden . Wir deutsche sind schon dumm ... also Klopapier zu horten in einer Krise ist schon lächerlich . Lebensmittel verstehe ich , Franzosen decken sich mit Wein ein ,verstehe ich ,Spanier auch mit Wein und der deuchtsche wieder Klopapier... lachnummer in der ganzen Welt....