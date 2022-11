Brandenburg braucht in den kommenden Schuljahren voraussichtlich jeweils rund 1.500 neue Lehrer. Dazu schafft das Land neue Ausbildungskapazitäten in der Lausitz. Schon ab dem nächsten Jahr soll ein Grundschul-Studium in Senftenberg möglich sein.

Das Land Brandenburg plant eine Grundschullehrerausbildung in Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz). Das teilte das Brandenburger Wissenschaftsministerium am Dienstag mit.

Demnach sollen die Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg (BTU), das Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsfoschung der Uni Potsdam und das Institut zur Weiterqualifizierung im Bildungsbereich an der Uni Potsdam in den kommenden Monaten ein Konzept für ein Grundschulstudium in Senftenberg entwickeln. Auch das Wissenschafts- und das Bildungsministerium seien beteiligt, heißt es in der Mitteilung.

Laut Wissenschaftsministerin Manja Schüle (SPD) werde der Lehrerbedarf in Brandenburg zukünftig deutlich steigen. Die ersten Lehramtsstudierenden sollen bereits im Wintersemester 2023/24 in Senftenberg beginnen können. "Ich weiß, das ist hoch ambitioniert und setzt uns alle miteinander unter Druck. Aber wir brauchen die Lehrkräfte und wir brauchen sie schnell", so Schüle in der Mitteilung.