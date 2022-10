Do 20.10.22 | 17:45 Uhr

Angesichts steigender Schülerzahlen und zugleich vieler Pensionierungen bei den Lehrkräften sucht Brandenburg mit hohem Druck nach neuen Pädagogen: Für das kommende Schuljahr 2023/24 werde mit einem Einstellungsbedarf von knapp 1.600 Vollzeitstellen gerechnet, teilte das Bildungsministerium am Donnerstag mit. Wenn alle Stellen besetzt würden, wäre das nach dem Schuljahr 2020/21, in dem 1.544 Lehrkräfte unbefristet neu eingestellt wurden, eine neue Rekordzahl.

"In den kommenden Schuljahren ist mit einem weiterhin hohen Einstellungsbedarf zu rechnen, weil mehr Schülerinnen und Schüler Brandenburgs Schulen besuchen werden und parallel Lehrkräfte in den Ruhestand gehen", hieß es in der Mitteilung. Die Zahl der jährlichen Pensionierungen werde voraussichtlich bis 2027 weiter steigen und erst dann zurückgehen.