Gemeinsam mit Blummenfelt wollen der DPA zufolge auch die Triathleten Alistair Brownlee und Lucy Charles-Barclay aus Großbrittanien und Nicola Spirig aus der Schweiz im Rahmen des "Projekt Sub7/Sub8" neue Bestzeiten aufstellen. Blummenfelt und Brownlee wollen die Distanz in unter sieben, Charles-Barclay und Spirig in unter acht Stunden absolvieren.

Der norwegische Triathlon-Olympiasieger Kristian Blummenfelt will in der Lausitz eine neue Bestzeit auf der sogenannten "Ironman-Distanz" aufstellen. Die Ironman-Distanz ist eine Langstreckenvariante das klassischen Triathlons. Die Athleten müssen dabei 3,86 Kilometer schwimmen, 180,2 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer Laufen.

Die Athleten werden dabei in der Lausitz quasi Laborbedingungen vorfinden und die Strecke allein absolvieren. Bisherige Bestzeiten sind bei Wettkämpfen aufgestellt worden.

Der Bestzeitversuch soll, je nach Witterung, am 5. oder 6. Juni stattfinden, wie auch der Zweckverband Lausitzer Seenland dem rbb bestätigte. Das Quartett soll am Morgen im Senftenberger Stadthafen starten und den Senftenberger See durchqueren. Auf der anderen Seeseite, in Großkoschen, wollen sie ihre Räder besteigen und bis zum Lausitzring fahren. Auf der Rennstrecke sollen dann die restlichen Rad-Kilometer und die Laufstrecke absolviert werden.

Blummenfelt war im vergangenen Jahr sowohl Olympiasieger als auch Weltmeister im Triathlon geworden. Charles-Barclay wurde drei mal Zweite bei der der Ironman-WM auf Hawaii, Spirig war 2012 Olympiasiegerin, Brownlee 2012 und 2016.

Als offizieller Ironman-Weltrekord dürfte der Versuch wegen der laborähnlichen Bedingungen allerdings nicht gelten. Das Quartett will sich beispielsweise auf dem Lausitzring von Tempomachern unterstützen lassen.

Den bisherigen offiziellen Rekord hält der deutsche Triathlet Jan Frodeno. Seine Bestzeit liegt aktuell bei etwa sieben Stunden und 28 Minuten.