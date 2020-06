Nach zwei Jahren mit mehreren Millionen Euro Verlust entspannt sich die wirtschaftliche Lage am Klinikum Niederlausitz. Das sagte Geschäftsführer Tobias Vaasen am Dienstag dem rbb. Der Umstrukturierungs- und Sanierungsprozess sei noch nicht abgeschlossen, Vaasen sieht nach eigenen Angaben dennoch gute Zukunftschancen. "Das Potenzial ist da, dass wir hier ein sehr gesundes Klinikum stehen haben, da bin ich fest von überzeugt", so Vaasen. "Die Sanierung läuft genau nach Plan. In unserem Wirtschaftsplan haben wir gesagt, dass wir eine Halbierung des Ergebnisses erreichen wollen."