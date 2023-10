Unmittelbar vor dem Fischzug am Wochenende in Peitz (Spree-Neiße) erwartet die Peitzer Edelfisch GmbH eine durchschnittliche Speisefisch-Ernte. Das sagte Geschäftsführer Gerd Michaelis dem rbb am Freitag. Er rechnet für dieses Jahr mit etwa 350 Tonnen Fisch.

Die Ernte hänge immer davon ab, wie viele Fische zuvor in die Teiche eingesetzt worden waren und wie groß diese beim Einsetzen waren, so Michaelis. "Der Sommer war recht gut, das Frühjahr war ein bisschen kühler, aber wir können eigentlich zufrieden sein", so Michaelis.