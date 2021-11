Die Ursache für den Einsturz des Schwedter Schwimmhallendaches im Juli dieses Jahres konnte geklärt werden. "Festgestellt wurde, dass an einem tragenden Bauteil vor 23 Jahren falsch gerechnet wurde, eine falsche Auslegung in der Statik vorlag", sagte Dirk Sasson, Chef der Stadtwerke Schwedt, am Mittwoch dem rbb. Sein Unternehmen betreibt das Hallenbad.

"Das war eine Fachwerk-Konstruktion, wo eben drei Balken an einem Knotenpunkt zusammenkommen. Dort haben die Zug- und Scherkräfte nicht ausgereicht, um das stabil zu halten. Das wirklich Erschreckende ist, dass der Einsturz auch vor 23 Jahren hätte passieren können", so Sasson weiter. Zur Sicherheit werden nun sämtliche anderen Holzkonstruktionen in den anderen Gebäudeteilen des Spaßbades überprüft.