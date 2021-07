"Die Strafbarkeit der Baugefährdung setzt unter anderem voraus, dass Leib und Leben eines Menschen konkret gefährdet wurden", sagte Heidenreich. In Folge der Vernehmungen der am Sonntag anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hätte die Polizei den Tatbestand einer solchen Gefährdung nicht feststellen können. Dadurch sei die Staatsanwaltschaft nun nicht mehr für den Fall zuständig. Verletzt wurde bei dem Einstutz niemand.

Die Staatsanwaltschaft Neuruppin hat nach dem Einsturz des Daches vom Sportbad "Aquarium" am vergangenen Sonntag in Schwedt (Uckermark) ihre Ermittlungen wegen Baugefährdung eingestellt. Das teilte Oberstaatsanwalt Stefan Heidenreich dem rbb mit.

Wie die Stadtwerke Schwedt als Träger des Bades am Donnerstag mitteilten, wurde das "Aquarium" von Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch wieder den Betreibern zurückgegeben. "Unter Begleitung von Bauexperten konnten verantwortliche Mitarbeiter des Unternehmensverbundes Stadtwerke Schwedt das erste Mal nach dem Einsturz die Unfallstelle in Augenschein nehmen", heißt es in der Mitteilung. Die Bauschäden im Sportbadbereich seien immens.

Auch die Suche nach der Ursache für den Einsturz werde lange dauern, da die Unfallstelle zunächst umfangreich gesichert werden müsse, heißt es weiter. Nach der ersten Begehung sei weiterhin unklar, wie stark andere Gebäudeteile, wie Spaßbad, Fitnessbereich, Saunalandschaft und Badmintonhalle, in Mitleidenschaft gezogen wurden. "Wir gehen davon aus, dass wir in den kommenden vier Wochen ein klareres Bild haben werden, was zum Einsturz geführt haben könnte."