Rund 15.000 Wunschzettel von Kindern aus der ganzen Welt sind nach Angaben der Deutschen Post bereits in der Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort (Oberhavel) angekommen. Darunter seien auch kleine Kunstwerke wie geschmückte Tannenbäume, Rentiere aus Papier oder Bilder des Weihnachtsmannes. Am Donnerstagvormittag ist dann auch der Weihnachtsmann eingetroffen. Er wurde von Kindern in Empfang genommen.

In diesem Jahr kam der Weihnachtsmann auf einem bunten Elektro-Fahrrad und einem Sack voller Geschenke angeradelt. Vor den Stufen des Postamtes nahm er dann die Wunschzettel der Kinder entgegen. Die Wünsche der Grundschüler vor Ort reichten von den neuesten Computerspielen über Süßigkeiten bis zum Spielzeug. Seit dem vergangenen Jahr kämen aber auch ganz andere Bitten der Kinder hinzu. "Viele Kinder haben geschrieben, es sei ihnen wichtig, dass sie und ihre Familien gesund bleiben und sie in die Schule gehen dürfen", sagte der Weihnachtsmann dem rbb. "Der kleine Tim hat geschrieben, dass er hofft, dass Corona bald vorbei ist. Das hoffen wir doch alle."

Bis Heiligabend werden der Geschenkebringer und seine Engel wieder die Kinderbriefe lesen und beantworten. Wer einen Wunschzettel schicken möchte, muss darauf achten, dass dieser spätestens zum dritten Advent (12. Dezember) in Himmelpfort eintrifft, damit die Antwort noch rechtzeitig auf den Weg gebracht werden kann, hieß es von der Deutschen Post. Ganz wichtig sei auch, dass jedes Kind seinen Absender auf den Brief schreibe.

Über das Briefzentrum in Hennigsdorf bei Berlin würden die Antwortbriefe dann an die Kinder in aller Welt versandt. Auch in diesem Jahr trügen alle Antwortbriefe den begehrten Himmelpforter Weihnachtsmann-Sonderstempel. Zudem: "Da dem bärtigen Alten auch der Umweltschutz sehr am Herzen liegt, antwortet er auf Recyclingpapier", hieß es.

Schon das zweite Jahr in Folge muss die beliebte Tradition in Himmelpfort unter Corona-Auflagen stattfinden. Besuche direkt beim Weihnachtsmann sind weiter nicht möglich. Er kann aber an den Wochenenden durchs Fenster bei der Arbeit beobachtet werden, so die zuständige Deutsche Post.