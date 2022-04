An der Frankfurter Europa-Universität Viadrina werden im Sommersemester mindestens 80 Studierende aus der Ukraine ihr Studium fortsetzen. Das sagte Viadrina-Präsidentin Julia von Blumenthal am Mittwoch bei einem Gespräch vor Beginn der Vorlesungszeit. 25 Studierende seien bereits in Frankfurt angekommen. Insgesamt habe die Universität rund 80 Zusagen erteilt, es gebe 200 Anfragen. "Die Studierenden kommen aus einer belastenden, traumatisierenden Situation. Es ist uns wichtig, dass sie gut ankommen und sich in Frankfurt wohl fühlen", sagte Präsidentin von Blumenthal. Deswegen werde es Tutorinnen und Tutoren geben, die die Studierenden aus der Ukraine bei ihrer Ankunft unterstützen.