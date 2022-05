In Fürstenwalde erinnern jetzt 75 Stolpersteine an jüdische Schicksale

Stolpersteine erinnern weltweit an Opfer der Nationalsozialisten. Der Künstler Gunter Demnig, Initiator der Gedenkaktion, verlegt in Fürstenwalde neue Stolpersteine. Dabei geht es um die Schicksale von drei jüdischen Familien aus der Stadt.

In Fürstenwalde hat der Künstler Gunter Demnig am Donnerstag 15 weitere Stolpersteine verlegt. Damit wird an jüdische Personen erinnert, die von Nationalsozialisten verfolgt wurden. Damit gibt es in Fürstenwalde nun 75 Stolpersteine.

Die neuen Stolpersteine erinnern an drei jüdische Familien der Stadt, erklärte der Direktor des Museums Fürstenwalde, Guido Strohfeldt. Es handele sich um die Familien Cohn, Behrendt/Brandt und Fürst. "Drei jüdische Familien, die glücklicherweise Deutschland noch verlassen konnten, aber eigentlich in Fürstenwalde ein Leben geführt hätten, wenn die NS-Zeit sie nicht aus dem Land gedrängt hätte", sagte Strohfeldt im Gespräch mit dem rbb.