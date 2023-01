Die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Kriminalität an der deutsch-polnischen Grenze hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen. Die Zahl der Anfragen an das gemeinsame Zentrum von deutschen und polnischen Sicherheitsbehörden in Swiecko (Polen) stieg nach Angaben des Brandenburger Polizeipräsidiums seit 2008 von 15.000 auf 25.000 im vergangenen Jahr. "Was gestiegen ist, ist die Akzeptanz und die Nutzung des Zentrums, insofern haben wir deutlich höhere Anfragezahlen als zum Start 2007", sagte Polizeipräsident Oliver Stepien bei der Festveranstaltung am Mittwoch zum 15-jährigen Bestehen des deutsch-polnischen Zentrums in Swiecko.