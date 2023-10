Brückenabriss in Bad Freienwalde wegen Schwingungen kurzzeitig unterbrochen

Der Abriss der Hochbrücke in Bad Freienwalde hat am Montag begonnen und soll drei Jahre dauern. Kurz nach Beginn mussten die Arbeiten angehalten werden - weil die Brücke schwang. Anwohner befürchten nach dem Abriss mehr Verkehr in der Stadt.