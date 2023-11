Mit der teils chaotischen Verkehrssituation in Frankfurt (Oder) und Slubice (Polen) beschäftigt sich am Mittwoch der gemeinsame Ausschuss der Doppelstadt. Durch die vermehrten Grenzkontrollen kam es in der Grenzregion in den vergangenen Wochen immer wieder zu stundenlangen Staus. Die Linke, die Bürgerinitiative Stadtumbau und ein Slubicer Stadtverordneter haben nun eine Anfrage zur aktuellen Situation gestellt.

"Ich glaube, es ist das erste Mal, dass es so etwas gibt", sagte Stadtverordneter der Linken, Jan Augustyniak, dem rbb. Unter anderem wollen sie wissen, was der derzeitige Einsatz der Bundespolizisten kostet - vom Bundesministerium habe es darauf bislang noch keine Antwort gegeben. "Mein Eindruck ist, dass man bundespolitisch nicht in der Lage ist, gemeinsam mit der Stadt das Verkehrschaos anzufassen", sagte Augustyniak weiter.