Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall mit einem Auto schwer verletzt worden und gestorben. Das teilte die Polizei am Samstag mit. Zu dem Unfall soll es demnach am Freitagabend gekommen sein.

Eine 55-jährige Frankfurterin sei mit ihrem Auto kurz vor 21 Uhr in der Straße Am Goltzhorn in Fahrtrichtung Innenstadt gefahren, hieß es von der Polizei. Im Bereich der Einmündung Mühlenweg habe dann ein ganz in schwarz gekleideter Fußgänger die Fahrbahn überquert und sei von der Fahrerin mit ihrem Auto erfasst worden.