Das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) hat die Unterbringung eines Asylbewerbers in einer Gemeinschaftsunterkunft in Müncheberg (Märkisch-Oderland) bemängelt. Die Wohnverhältnisse des Mannes ständen nicht in Einklang mit den gültigen brandenburgischen Corona-Umgangsverordnung, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Beschluss.