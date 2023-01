Der ukrainische Präsident Selenskyj war virtuell zu Gast an der Frankfurter Viadrina und der Berliner HU. Per Videoschalte bedankte er sich, dass die eigene Zukunft mit Aufnahme geflüchteter Studierender an deutschen Unis gesichert werde.

Ukrainische Studierende in Deutschland sind aus Sicht des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für den Wiederaufbau des Landes nach dem russischen Angriffskrieg wichtig. Bei einer Videoschalte mit Studierenden aus Frankfurt (Oder) und Berlin sagte Selenskyj am Dienstagnachmittag, die Studentinnen und Studenten aus der Ukraine würden später gebraucht, um das Land aufzubauen.

Studierende an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und an der Berliner Humboldt-Universität (HU) diskutierten mit einer Unterbrechung - Selenskyj musste zwischenzeitlich einen Video-Call mit seinen Streitkräften führen - rund 45 Minuten mit dem ukrainischen Präsidenten. Seine Rede wurde ins Deutsche übersetzt.

Mehr als 700 Studentinnen und Studenten kamen hierfür in Hörsälen an der Oder und an der Spree zusammen. Die Viadrina und die HU haben Partner-Universitäten in der Ukraine und pflegen enge Beziehungen.

Gerade die Viadrina pflegt schon sehr lange enge Kontakte in die Ukraine. Besonders der ehemalige Uni-Präsident Alexander Wöll hatte von 2014 bis 2018 die Ukraine-Studien in Frankfurt massiv gefördert. Seitdem Ausbruch des russischen Angriffskriegs im vergangenen Jahr wird in Frankfurt verstärkt zu Politik und Geschichte geforscht. Die Viadrina-Experten sind weltweit zu allen möglichen Fragen in Sachen Ukraine gefragt.