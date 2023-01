Die IG Metall im Bezirk Berlin-Brandenburg-Sachsen hat sich am Donnerstag auf ihrer Jahrespressekonferenz zu den bisherigen Erfahrungen mit dem US-Elektroautobauer Tesla in Grünheide (Oder-Spree) geäußert. Zunächst bekundete die Bezirksvorstandsvorsitzende der IG-Metall, Irene Schulz, ihre Anerkennung für Tesla, innerhalb kürzester Zeit die Produktion in Brandenburg auf den Weg gebracht zu haben. Dies sei "eine respektable Leistung". Das Unternehmen leiste Vorschub in der E-Mobilität und ziehe weitere Betriebe, wie etwa Zulieferer, in die Region, so Schulz.