In diesem Jahr bislang 19 Beschwerden gegen sexistische Werbung in Berlin

Bis Mai hat es in diesem Jahr in Berlin 19 Beschwerden gegen diskriminierende oder sexistische Werbung gegeben. Das teilte Justizsenatorin Lena Kreck (Die Linke) der Deutschen Presse-Agentur (dpa) mit. Die Meldungen in diesem Jahr haben damit bereits fast das Niveau von 2021 erreicht: Insgesamt 22 Beschwerden erreichten im vergangenen Jahr die zuständige Jury; 18 dieser Fälle fielen tatsächlich in ihren Zuständigkeitsbereich.

Diskriminierende oder sexistische Werbung können Berlinerinnern und Berliner seit vergangenem Jahr in einem Onlineformular melden. Das soll eine möglichst unkomplizierte Beschwerde - auch anonym - ermöglichen.