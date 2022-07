Fragen und Antworten - Was ein Gas-Lieferstopp nach Wartung von Nord Stream 1 bedeuten könnte

Bild: dpa/Stefan Sauer

Wegen der Wartung von Nord Stream 1 fließt derzeit kein Gas aus Russland. Die Sorge vor einem dauerhaften Lieferstopp ist groß. Für Unternehmen und Verbraucher in der Region hätte das Konsequenzen. Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Seit dem 11. Juli fließt kein Gas mehr durch die Ostseepipeline Nord Stream 1, die russische Betreibergesellschaft hat die Lieferungen wegen Wartungsarbeiten heruntergefahren. Der Lieferstopp soll planmäßig am Donnerstag, den 21. Juli enden. Allerdings hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Bedenken geäußert, dass Russland den Betrieb komplett einstellen könnte [tagesschau.de]. Unternehmen und private Verbraucher blicken jetzt mit Sorgen auf eine mögliche Eskalation der Gaskrise.

Warum ist die Pipeline Nord Stream 1 so wichtig?

Die Erdgas-Pipeline Nord Stream 1 verläuft von Sibirien unterirdisch durch die Ostsee bis nach Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Die Pipeline kann ein Drittel der gesamten europäischen Gasimporte aus Russland transportieren. Eigentümer und Betreiber der Nord Stream 1 ist die Nord Stream AG, dem russischen Staatskonzern Gazprom gehören 51 Prozent der Gesellschaft. Im Zuge des Krieges gegen die Ukraine hat die russische Regierung angeordnet, die Liefermenge auf 40 Prozent zu reduzieren, in der Folge schoss der Erdgaspreis an der Terminbörse in die Höhe. Seit dem 11. Juli hat die russische Betreibergesellschaft Nord Stream AG die Lieferungen komplett eingestellt. Überraschend kommt die Unterbrechung nicht: Wartungsarbeiten der Pipeline finden jährlich statt und waren laut Bundesnetzagentur auch angekündigt. Unklar ist nur, ob Russland vorhat, den Betrieb wieder hochzufahren – oder komplett einzustellen.

Wie lange reicht das Gas noch?

Trotz der zuletzt deutlich gesunkenen Lieferungen wurden die Gasspeicher in Deutschland weiter gefüllt, allerdings nur noch minimal. Im Schnitt der vergangenen Woche stieg der Füllstand um 0,3 Prozentpunkte pro Tag auf 64,38 Prozent am Sonntag vor dem Wartungsstart (10.07.2022), als der Gasfluss durch Nord Stream 1 noch nicht vollständig zum Erliegen gekommen war. Bei einem unveränderten Tempo wären die Ziele des Gasspeichergesetzes von 80 Prozent am 1. Oktober und 90 Prozent am 1. November wohl zu erreichen. Allerdings ist auch wegen der Unsicherheiten rund um Nord Stream 1 derzeit unklar, wie stark das Wachstum bei der Speicherfüllung nun erst einmal nachlassen wird [tagesschau.de]. Sollte dauerhaft kein Gas mehr durch die Pipeline fließen, steuert Deutschland nach Prognosen der Bundesnetzagentur [bundesnetzagentur.de] auf eine Gasknappheit zu, der Rohstoff würde rationiert werden. Je nachdem, ob die Bundesrepublik eigene Gasbestände wie bisher exportiert, würde diese Situation entweder im Dezember oder im Januar eintreten. Ein Gutachten des Fraunhofer Instituts und der TU Berlin [ieg.fraunhofer.de] kommt zu dem Ergebnis, dass im kommenden Winter 30 Prozent der im Vorjahr verfügbaren Erdgasmenge fehlen, sollte Russland kein Gas mehr nach Europa verkaufen. Das Defizit komme vor allem dadurch zustande, dass sich die technische Infrastruktur nicht so schnell umbauen lasse. Insbesondere würden an den Häfen Terminals für Flüssiggas fehlen, das die Bundesrepublik in größeren Mengen etwa aus den USA beziehen könnte. Durch gezielte technische Maßnahmen könne man das Defizit auf 20 Prozent reduzieren, sofern Europa koordiniert handelt, heißt es in dem Bericht.

"Notfallplan Gas": Was wird gegen drohende Engpässe unternommen?

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck setzte Ende März die Frühwarnstufe als erste von drei Krisenstufen des sogenannten "Notfallplans Gas" in Kraft. In der Region ist die Netzgesellschaft Berlin-Brandenburg (NBB) für die Verteilung des Gases zuständig. In der "Frühwarnstufe" hat die NBB damit begonnen zu prüfen, bei wem der Gasverbrauch reduziert werden kann. Seit dem 23. Juni gilt Stufe zwei - die sogenannte "Alarmstufe". In dieser Phase kümmern sich die Marktakteure noch in Eigenregie um eine Beherrschung der Lage. Eine Rationierung von Gas gibt es derzeit noch nicht – allerdings appellieren die Bundesnetzagentur und auch Wirtschaftsminister bereits an alle Verbraucher, Energie zu sparen. "Alle Szenarien des Bundes sehen vor, dass man vom 1. Juli an mindestens 20 Prozent Gas einsparen muss", sagte Habeck nach einem Treffen der Wirtschaftsminister. Sollte Nord Stream 1 nach der Wartung den Betrieb nicht wieder aufnehmen, könnte die Bundesregierung in absehbarer Zeit die dritte und höchste Stufe des Notfallplans ausrufen, die sogenannte "Notfallstufe".

Was passiert in der "Notfallstufe"?

Bei einer "erheblichen Störung der Gasversorgung oder einer anderen erheblichen Verschlechterung der Versorgungslage" kann die Bundesregierung per Verordnung die den "Notfallplan Gas" in Kraft setzen. Wenn das Gas nicht mehr für alle reicht, wird die Bundesnetzagentur zum "Bundeslastverteiler" und regelt die Verteilung von Gas. Der Chef der Bundesnetzagentur, Klaus Müller sagte in einem Interview mit dem "Focus", dies werde spätestens dann der Fall sein, "wenn der Verbrauch höher ist als das Angebot". Die Agentur werde aber alles daran setzen, die Gasnotlage hinauszuzögern, denkbar sei etwa, Gaskontingente über Auktionen auf den Markt zu bringen. Bei einer Verteuerung des Gases könnten Verbraucher so zu weiteren Einsparungen animiert werden. In dem Nofallplan ist festgehalten, dass bestimmte Verbrauchergruppen besonders "geschützt" werden. Dazu zählen private Haushalte, aber auch Krankenhäuser, die Feuerwehr und die Polizei oder Gaskraftwerke, die zugleich der Wärmeversorgung von Haushalten dienen. Nicht geschützt vor Rationierungen sind Teile der Industrie, insbesondere Unternehmen mit hohem Gasverbrauch, wie etwa die Pharmaindustrie oder die chemische Industrie. Aufgabe der Krisenstäbe der Bundesnetzagentur ist es dann, bei der Verteilung Prioritäten zu setzen.

Wie bereitet sich die Bundesnetzagentur auf ihre neue Rolle vor?

Die Bundesnetzagentur hat für die Notfallstufe 65 Fachleute für Gas- und Stromkrisenstäbe zusammengezogen, um im Ernstfall auf eine Doppelkrise vorbereitet zu sein, die durch eine gleichzeitige Knappheit von Gas und Strom zustande kommen könnte. Um genau zu dokumentieren, welche Unternehmen wie viel Energie verbrauchen, wird derzeit an einer IT-Plattform gearbeitet, die den Krisenstäben die Steuerung der möglichen Lieferungen erleichtern soll. Auf der Plattform können Unternehmen ihre Gasverbräuche tagesaktuell eintragen. In einem Interview mit dem "Focus" sagte Netzagenturchef Klaus Müller: "Wir haben über die Plattform die betriebswirtschaftlichen, volkswirtschaftlichen und sozialen Folgen sowie die Auswirkungen auf die Lieferketten im Blick. Das ist ein Learning aus der Pandemie: Wir wollen weg von der Fax- oder Excelwirtschaft." Diese Plattform existiert derzeit noch nicht, weil erst eine Software programmiert werden soll, das vor Hackern sicher ist. Nach Aussage von Müller soll die Plattforn aber zum Oktober stehen.

Wie werden sich die Gaspreise entwickeln?

Netzagentur-Chef Müller warnte jüngst vor einer Verdreifachung der Gaspreise für Verbraucher - oder einem sogar noch stärkeren Preisanstieg. "Bei denen, die jetzt ihre Heizkostenabrechnung bekommen, verdoppeln sich die Abschläge bereits. Und da sind die Folgen des Ukraine-Krieges noch gar nicht berücksichtigt", sagte Müller den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND). "Ab 2023 müssen sich Gaskunden auf eine Verdreifachung der Abschläge einstellen, mindestens." Es sei "absolut realistisch", dass Kunden, die derzeit 1.500 Euro im Jahr für Gas bezahlen, künftig mit 4.500 Euro und mehr zur Kasse geben werden, sagte Müller weiter. "An den Börsen haben sich die Preise zum Teil versiebenfacht. Das kommt nicht alles sofort und nicht in vollem Umfang bei den Verbrauchern an, aber irgendwann muss es bezahlt werden." Die Menschen müssten jetzt vorsorgen - und zwar sowohl technisch wie finanziell, mahnte der Netzagentur-Chef. "Ich habe zwei Botschaften. Erstens: Erhöht freiwillig euren Abschlag oder legt jeden Monat etwas Geld zurück, etwa auf ein Sonderkonto. Zweitens: Redet mit eurem Vermieter oder einem Handwerker, wenn er noch verfügbar ist. Was kann man tun, um die Heizung zu optimieren?"

Welche Unternehmen könnten von einer Gasrationierung betroffen sein?

Die deutsche Industrie hat laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am deutschen Gasverbrauch einen Anteil von 37 Prozent. Weitere 31 Prozent werden von privaten Haushalten genutzt [tagesschau.de]. Der mit Abstand größte Gasverbraucher in Deutschland ist die chemische Industrie, dazu zählen auch Pharmaunternehmen, die laut "Ärzteblatt" befürchten, eine Gasrationierung könnte die Versorgung mit Medikamenten gefährden. Auch die Stahlindustrie könnte als Großabnehmer betroffen sein. Bereits im Mai hat die Bundesnetzagentur bei den regional zuständigen Netzgesellschaften eine Umfrage gestartet, um den Gasverbrauch der 2.500 größten Industrieabnehmer zu ermitteln. Diese Daten sollen bei Inkrafttreten der Notfallstufe helfen zu entscheiden, wohin die verfügbaren Kontingente geliefert werden sollen und wohin nicht. Nach einem Bericht der "Berliner Zeitung" stehen 48 Berliner Unternehmen mit besonders hohem Gasverbrauch auf der Liste der Bundesnetzagentur. In welchem Umfang bei wem gespart werden wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die NBB teilte dem rbb mit, sie habe der Bundesnetzagentur auch 45 große Abnehmer aus Brandenburg gemeldet. Allerdings betreibt die NBB in Brandenburg nicht das gesamte Gasnetz - vor allem im Osten und im Süden des Landes sind noch andere Betreiber vertreten. Stahlproduzent Arcelor in Eisenhüttenstadt hat seinen Gasverbrauch nach eigenen Angaben bereits auf ein Minimum abgesenkt. Jede weitere Reduktion führe zu Produktionsausfällen, sagte der Deutschlandsprecher des Konzerns, Arne Langner am Mittwoch dem rbb. Arcelor fordere den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie mit Hochdruck, damit grüner Wasserstoff mit Elektrolyse erzeugt werden kann, um in Zukunft unabhängiger von Erdgas zu werden und die Stahlproduktion klimaneutral gestalten zu können.

Wie blickt die Industrie auf eine mögliche Gasrationierung?

Sven Weickert, stellvertretender Geschäftsführer der Unternehmensverbände in Berlin und Brandenburg (UVB) erklärte dem rbb, Schwerpunkt bei den Unternehmen sei derzeit die Suche nach Einsparpotentialen. Entscheidend sei, den Druck im Gasnetz auch im Herbst und im Winter stabil zu halten. Das von der Bundesregierung vorgegebene Einsparziel liegt bei 20 Prozent, bereits erreicht worden ist laut Weickert ein Einsparvolumen von zehn Prozent. Wichtig sei den Unternehmen, dass bereits gesparte Gasmengen angerechnet werden könnten und große Anlagen nicht komplett heruntergefahren werden. Sorge bereite den Betrieben aber auch die internationale Konkurrenz: "Andere Unternehmen in anderen Ländern haben das Gasproblem nicht und springen dann in die Lücke", so Weickert. Der UVB-Geschäftsführer betonte zudem die große Bedeutung von Energiespeichern. Brandenburg etwa könne seinen Strom theoretisch zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien gewinnen. Dass das praktisch nicht funktioniert, habe etwas mit den fehlenden Möglichkeiten zu tun, Energie aus Wind und Sonne in großem Umfang zu speichern.

