Die Gewerkschaft Verdi hat Mitten in der Ferienhochsaison das Bodenpersonal der Lufthansa am Mittwoch zu Warnstreiks aufgerufen. Der Ausstand solle den ganzen Tag über an allen Lufthansa-Standorten stattfinden, teilte die Gewerkschaft am Montag mit.

Hintergrund seien die laufenden Tarifverhandlungen für die rund 20.000 Beschäftigten. In der zweiten Verhandlungsrunde am 13. Juli habe das Management der Lufthansa ein Angebot vorgelegt, das unter den betroffenen Verdi-Mitgliedern als unzureichend kritisiert worden sei. Demnach sollen die Warnstreiks am Mittwochfrüh um 3:45 Uhr beginnen und Donnerstagfrüh um 6 Uhr enden.