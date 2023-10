Die französische Kaufhauskette Galeries Lafayette will den Mietvertrag für ihr Kaufhaus in der Berlin nicht verlängern. Die Filiale soll ihren Betrieb einstellen, sobald der Mietvertrag Ende 2024 ausläuft. Darüber sei am Mittwoch die Arbeitnehmervertretung informiert worden, teilte Galeries Lafayette am Mittwoch mit.