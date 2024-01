Armin OSL Dienstag, 02.01.2024 | 13:16 Uhr

Hier bekommt der Begriff Leistungsgesellschaft wieder einmal eine recht eindeutige Position.

Ich kann mir nur das was ich habe auch ausgeben in dieser Gesellschaft.

Der Lebensstandard ist auch ein wenig Flucht in etwas das mich vom Alltag ablenkt.

Was für den einen ein drei Sterne Menü o. höher ist für den Anderen die Bock- o. Bratwurst am Imbisswagen.

Leisten können muss man sich erstmal beides könne und je mehr an der Preisschraube nach oben gedreht wird um so mehr festigt sich die Erkenntnis eine Wurst vom heimischen Topf o. Grill ist nicht die schlechteste Alternative.