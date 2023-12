Bürgergeldsätze steigen

Bis zuletzt wurde in der Bundesregierung darum gerungen. Das Bürgergeld steigt zum neuen Jahr. Alleinstehende Erwachsene erhalten künftig 61 Euro mehr, also 563 Euro im Monat. Im Schnitt bekommen die mehr als fünf Millionen Empfänger rund zwölf Prozent mehr Geld. Erwachsene, die zusammenleben, bekommen je 506 Euro, ein Plus von 55 Euro. Für Kinder liegen die Sätze zwischen 357 und 471 Euro, je nach Alter. Die Erhöhungen liegen hier bei 39 bis 51 Euro. Die Beträge für den persönlichen Schulbedarf steigen ebenfalls - im ersten Halbjahr gibt es demnach 130 statt bisher 116 Euro, im zweiten 65 statt 58.