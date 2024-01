Bürodeals kamen im gesamten Immobilien-Investmentvolumen in Berlin nur noch auf einen Anteil von 19 Prozent - nach nahezu 40 Prozent im Vorjahr. Anja Schuhmann, Niederlassungsleiterin JLL Berlin und Leipzig, führt das auf konjunkturelle und strukturelle Ursachen zurück: "Potenzielle Käufer schauen sehr genau auf die nachhaltige Vermietbarkeit von Büros, insbesondere bei Objekten mit schwächerer Gebäude- und Lagequalität. Wenn Bürodeals zustande kommen, dann fast ausschließlich in sehr guten Lagen und mit Topqualität", erläutert sie.



Schwer haben es demnach sanierungsbedürftige Büroobjekte in "B- und C-Lagen", wie es im entsprechenden Bericht des Immobilienmaklers heißt. "A-Bürolagen sind erstklassige Standorte mit guter ÖPNV- und Verkehrsanbindung und Nahversorgung, hochwertigen Gebäuden und renommierten Unternehmen. B-Bürolagen liegen in gut entwickelten, weniger zentralen Lagen, also außerhalb des S-Bahnrings. C-Bürolagen sind in weniger zentralen Lagen mit begrenzter ÖPNV- und Verkehrsanbindung und Infrastruktur zu niedrigeren Preisen", wie JLL-Sprecher Nicolas Katzung auf rbb|24-Nachfrage erklärt.



Trotz des starken Investitionsrückgangs bleibt Berlin demnach im Bürobereich bundesweiter Spitzenreiter. Im zweitplatzierten Hamburg wurden im vergangenen Jahr Büroflächen im Wert von 703 Millionen Euro verkauft, wie aus den Zahlen von JLL weiter hervorgeht. In der Bankenstadt Frankfurt am Main waren es 347 Millionen Euro - und damit fast 90 Prozent weniger als im Jahr zuvor.