RE 1

Bis 9. April mittags werden die Halte Potsdam Charlottenhof und Potsdam Park Sanssoucci in Richtung Brandenburg nicht bedient. Bitte weichen Sie auf alternative Verbindungen aus. ... Bis 12. April, Betriebsschluss entfallen einzelne Züge der Linie RE1 zwischen Cottbus Hauptbahnhof, Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder) und Briesen (Mark). Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet. ... Bis 15. April Die Züge der Verbindung von Brandenburg Hauptbahnhof und Frankfurt (Oder) entfallen zwischen kden Halten Berlin-Charlottenburg und Berlin Ostbahnhof. ... Bis 21. April entfällt der Halt in Berlin-Wannsee für alle Züge der Linie RE1. Des Weiteren werden in den Nächten 15./16. März 2024 und 20./21. April 2024 einige Züge zwischen Berlin-Charlottenburg und Werder (Havel) umgeleitet. Die Halte Berlin-Wannsee, Potsdam Hbf, Potsdam Charlottenhof und Potsdam Park Sanssouci entfallen für diese Züge. ... 15. April bis 05. Mai entfallen einzelne Züge zwischen Cottbus Hauptbahnhof, Eisenhüttenstadt und Frankfurt (Oder). Ein Ersatzverkehr mit Bussen zwischen Eisenhüttenstadt und Frankfurt (Oder) wird für Sie eingerichtet.